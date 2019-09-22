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شكرا لقرائتكم خبر عن «جمباز الشرقية» يحصد 5 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح 5 لاعبين من أبطال الجمباز بنادي الشرقية في حصد 5 ذهبيات ببطولة الجمهورية، تحت 7 سنوات، والتي تم تنظيمها بنادي المقاولون العرب.
وحصد الذهب كل من آسر عبدالرحمن عبدالفتاح، ومالك أحمد خليل، وكريم علاء أحمد، ويوسف محمد مصطفى، ومحمد رامي إبراهيم.
من جانبه، أشاد إبراهيم الباجوري، عضو مجلس إدارة نادي الشرقية، المشرف العام على اللعبة، باللاعبين الصغار وقدرتهم على الفوز بالميداليات، مؤكدا أنه سيكون لهم دور كبير في النادي خلال المستقبل، حيث يرى أنه سيخرج منهم أبطال أوليمبيون، لافتا إلى أنه يسعى لتجهيز لاعبين ليكونوا أبطالاً للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، مشيداً بدور الجهاز الفني للفريق في تجهيز وإعداد اللاعبين.
وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الشرقية أن اللاعبين سيتم تكريمهم ضمن الفرق الرياضية التي نجحت في تحقيق الإنجازات، ليكون دافعا لهم لمواصلة المشوار وتحقيق النجاحات.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن خالد نور والكابتن أحمد السيد ذكي والكابتن محمد البدري، وعفاف جلال إداري اللعبة، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.
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