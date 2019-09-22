شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22/9/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 23 32شبين الكوم 22 32طنطا 23 31دمنهور 24 31الإسكندرية 25 29بلطيم 25 29مطروح 23 28السلوم 22 28سيوة 18 31بورسعيد 24 30دمياط 23 29الزقازيق 22 32الإسماعيلية 20 32السويس 21 32العريش 22 30رفح 22 30رأس سدر 23 32نخل 19 30نويبع 27 33طابا 25 33كاترين 20 32الطور 26 32شرم الشيخ 28 34الغردقة 26 34مرسى علم 26 34الفيوم 23 33بني سويف 23 33المنيا 22 33أسيوط 22 34سوهاج 25 35قنا 26 38الأقصر 26 40أسوان 27 41أبوسمبل 27 40الوادي الجديد 24 36شلاتين 29 37أبو رماد 27 36حلايب 30 33رأس حدربة 30 32أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 27 42المدينة 27 43الرياض 24 41المنامة 28 37أبوظبي 28 40الدوحة 28 38الكويت 24 41دمشق 15 32بيروت 24 30عمان 15 29القدس 17 28غزة 22 29بغداد 23 42مسقط 28 33صنعاء 12 27الخرطوم 28 41طرابلس 23 31تونس 24 33الجزائر 20 30الرباط 14 25نواكشوط 26 32وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 06 20إسطنبول 12 21إسلام أباد 22 32نيودلهي 26 33جاكرتا 22 34بكين 15 26كوالالمبور 24 33طوكيو 15 23أثينا 14 24روما 15 24باريس 16 26مدريد 16 24برلين 08 18لندن 16 23مونتريال 16 26موسكو 06 12نيويورك 17 28واشنطن 16 30