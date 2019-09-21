«نقابة العاملين بالبترول»: لن ينال المأجورون والخونة والمتآمرون من الوطن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة السيد محمد جبران، تأييدها ودعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن الذين يريدون النيل منه وزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد ومقدرات الدولة.
وقالت النقابة العامة في بيان لها، اليوم السبت، إنها ولجانها النقابية بجميع شركات قطاع البترول والعاملين بالقطاع، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواصلة الإنجازات التي تحققت على مدار الخمس سنوات الماضية وشهد لها العالم أجمع، مؤكدة أن الشعب المصرى يثق فيما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة على المستوى المحلى والدولى وفى كل المجالات من أجل الحفاظ على وطننا الغالى مصر.
وأشارت النقابة العامة للبترول إلى أن هذه الهجمة الشرسة والممنهجة، في وقت تواصل فيه مصر بقواتها المسلحة وشرطتها وخلفهما شعب مصر العظيم حربها ضد الإرهاب وبناء البلد، ما هى إلا استمرار للمؤامرات الخارجية ضد الوطن.
وتابعت: «لم ولن ينال الإرهاب والمأجورون والخونة والمتآمرون من النيل من رموزنا الوطنية وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية».
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