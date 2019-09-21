شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز: «مسلسلا العهد وأفراح القبة أرهقاني ذهنيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان صبري فواز، إن دوره في شخصية «ضوي» بمسلسل العهد، ويونس بمسلسل أفراح القبة، سبّبا له إرهاقًا ذهنيًا، مؤكدًا «أخذت شهرين حتى الإلمام بشخصية ضوي عشان أقفشه ونلتقي في الشخصية».

ودعا «فواز»، في حوار مع برنامج «المساء مع قصواء»، مساء اليوم السبت، عبر فضائية «TeN»، المواطنين للصبر حتى تحقيق أهدافهم ونيل مطالبهم، مضيفا: «الحمدلله مفيش أي حاجة جاتلي بسرعة وسهولة، وتنقلاتي الحياتية كلها صبر».

وأشار إلى أن الشعر أول من خطفه لقراءة الروايات، مضيفا: «فيه أعمال روائية لم أتوقف عن قراءتها حتى انتهيت منها تماماً»، مؤكدا أن القراءة تمثل له شغفا كبيرا.