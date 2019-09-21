شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز: «مسلسلا العهد وأفراح القبة أرهقاني ذهنيًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان صبري فواز، إن دوره في شخصية «ضوي» بمسلسل العهد، ويونس بمسلسل أفراح القبة، سبّبا له إرهاقًا ذهنيًا، مؤكدًا «أخذت شهرين حتى الإلمام بشخصية ضوي عشان أقفشه ونلتقي في الشخصية».
ودعا «فواز»، في حوار مع برنامج «المساء مع قصواء»، مساء اليوم السبت، عبر فضائية «TeN»، المواطنين للصبر حتى تحقيق أهدافهم ونيل مطالبهم، مضيفا: «الحمدلله مفيش أي حاجة جاتلي بسرعة وسهولة، وتنقلاتي الحياتية كلها صبر».
وأشار إلى أن الشعر أول من خطفه لقراءة الروايات، مضيفا: «فيه أعمال روائية لم أتوقف عن قراءتها حتى انتهيت منها تماماً»، مؤكدا أن القراءة تمثل له شغفا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري فواز: «مسلسلا العهد وأفراح القبة أرهقاني ذهنيًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.