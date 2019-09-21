شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطرح رؤية مصر وأفريقيا أمام «الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

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ومن المقرر أن يلقى السيسي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسى عالمى، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية، خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولى والفكر المتطرف وفى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة الرئيس للعمل الأفريقى المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الأخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطنى اقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا.

ويعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك، ويشارك الرئيس في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد بمشاركة قادة العالم، التي تغطى عددا من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولى، حيث يلقى الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم والتى توضح الموقف المصرى في هذا الإطار.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الأمريكية، من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لنيويورك نشاطًا ثنائيًا مكثفًا، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عددًا من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكى.