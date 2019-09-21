شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي»: ضم الزوجة غير المقيدة لبطاقة تموين الزوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن مجلس الوزراء في انتظار عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، ليتم عرض ملف إضافة المواليد الجدد عليه واعتماد الأمر من مجلس الوزراء، ومن ثم إصدار قرار بالتفعيل.

وأضاف الوزير، خلال حديثه مع عدد من المواطنين عقب افتتاح عدد من المكاتب المتطورة في محافظة الجيزة، أمس، إن الفترة الماضية شهدت إضافة مواليد جدد بالخطأ، ولذا تم حذفهم، نظراً لأن قرار الإضافة لم يتم اتخاذه بعد، معلناً أنه قرر السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة لبطاقة الزوج، موجهاً مسؤولى مكاتب التموين بمحافظة الجيزة بالتنفيذ.

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وتابع الوزير أنه من المقرر الانتهاء من تطوير جميع المكاتب التموينية خلال 3 سنوات، حيث تم خلال العام الجارى تطوير 200 مكتب، وخلال العام المقبل سيتم تطوير قرابة 400.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بكافة التجهيزات اللازمة وتوفير استراحات للمواطنين وكافة الخدمات لراحة طالبى الخدمة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع التطوير يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات.

وفى سياق آخر، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم تأسيس أول بورصة للسلع في مصر، قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى رغبة العديد من المساهمين في القطاعين الحكومى والخاص في المشاركة بها، خاصة أن دورها سيكون تقليل الوسطاء وتشجيع صغار التجّار لعرض سلعهم على شاشة البورصة والارتقاء بمستوى الخدمة، وخفض أسعار السلع.

وأضاف «عشماوى» لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طرحت، خلال العامين الماضيين، تنفيذ 18 مشروعا في 11 محافظة، تتمثل في مناطق لوجستية ومراكز وأسواق تجارية، بإجمالى استثمارات مباشرة 49 مليار جنيه.