شكرا لقرائتكم خبر عن «عمال مصر» يعلن رفضه القاطع لكل حملات التشكيك ضد الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تجديد العهد وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطواته، والرفض القاطع لكل حملات التشكيك ضده.
وأكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر في جميع مواقع العمل الإنتاجى والخدمى يدركون بحسهم الوطنى أهمية العمل والمشاركة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة التي فتحت آفاقا جديدة للعمل وحققت الأمان الوظيفى وأصبح الشعب يعيش مرحلة حديثة من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى التي كفلها الدستور ونصت عليها تعديلات القوانين والتشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية.
وعظّم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل في محاربة قوى الشر التي تسعى للنيل من مقدرات الوطن ووقف عجلة التنمية والبناء.
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