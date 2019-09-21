شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسيني: مصر دخلت عزلة دولية في عهد الإخوان.. واليوم تقود إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعي البحث عن الديمقراطية وتحقيقها، لم تكن يوما صفا واحدا مع المصريين. وأضاف، «الحسيني» خلال لقاء تليفزيوني على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تلك الجماعة الإرهابية الغاشمة تاريخها يتسم بالعنف الشديد تجاه أي معارض لتفكيرها أو خارج عن صفها.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني أن جماعة الإخوان الإرهابية تصر على لعبتها القديمة وتحدثها باسم الدين، ولكنها لم تفعل أي شيء سوى التدمير. وأكد أن مصر كانت في عزلة دولية بعهد الإخوان، والآن أصبحت تقود أفريقيا.