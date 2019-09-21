شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسيني: مصر دخلت عزلة دولية في عهد الإخوان.. واليوم تقود إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعي البحث عن الديمقراطية وتحقيقها، لم تكن يوما صفا واحدا مع المصريين. وأضاف، «الحسيني» خلال لقاء تليفزيوني على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تلك الجماعة الإرهابية الغاشمة تاريخها يتسم بالعنف الشديد تجاه أي معارض لتفكيرها أو خارج عن صفها.
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني أن جماعة الإخوان الإرهابية تصر على لعبتها القديمة وتحدثها باسم الدين، ولكنها لم تفعل أي شيء سوى التدمير. وأكد أن مصر كانت في عزلة دولية بعهد الإخوان، والآن أصبحت تقود أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الحسيني: مصر دخلت عزلة دولية في عهد الإخوان.. واليوم تقود إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.