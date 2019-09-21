شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالنقل البحرى تدين الدعوات المشبوهة للتظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري ، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية وكافة قطاعات النقل البحري، إنحيازها التام للقوات المسلحة وجيش مصر العظيم .

وأعلنت النقابة فى بيان لها، تضامنها الكامل مع القيادة السياسية والجيش والشرطة ، ضد أعداء الوطن، ورفض الدعوات المضللة التي اتخذت مواقع التواصل الاجتماعى منصة لبث سمومها واكاذيبها ، لزعزعة الثقة في الدولة .

وأشارت النقابة العامة إلى وعى عمال مصر بما يحاك من مؤمرات داخلية وخارجية تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وطالبت النقابة العامة كافة العاملين بقطاع النقل البحرى، بوأد الشائعات في مهدها، والتصدي لمحاولات زعزعة الثقة والاستقرار التى تحاول قوى الشر بثها بأكاذيب مضللة لتعطيل مسيرة التنمية والإصلاح وبناء مصر الحديثة التى يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت النقابة العامة على دعمها للرئيس السيسى وتجديد العهد والثقة معه ومع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى ما تم انجازه من مشروعات تنموية واقتصادية ساهمت في تحسين وضع مصر الاقتصادي ، واجبرت المؤسسات الدولية علي الاشادة بمصر واقتصادها .

وشددت النقابة العامة علي لجانها النقابية بزيادة التواصل مع عمالها لبث الوعي بداخلهم للتصدي للشائعات ومحاولات الخبثاء واعداء الوطن النيل من وطنهم .

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واكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى بأنها لن تترك أصحاب الأجندات الخارجية أن يتلاعبوا بمصير الشعب المصرى الذى عانى خلال المرحلة الماضية ويستعد الآن لجنى الثمار

كما أدانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى الدعوات المشبوهة للتظاهر وهدم استقرار الدولة المصرية بعد أن قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الشعب المصرى خطوات كبيرة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.