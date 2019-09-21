الجالية المصرية في نيويورك تنظم وقفات تأييد للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - أ ش أ:

نظم أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، وقفات تأييد وترحيب احتفالا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحرص أبناء الجالية من مختلف الإعمار والفئات على إعداد مجموعة من الفعاليات المختلفة والمتنوعة تصدرها جميعا أعلام مصر، مرددين الأغاني الوطنية القديمة والحديثة إلى جانب الهتافات المؤيدة للدولة المصرية والداعمة للرئيس السيسي.

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وشملت الفعاليات وقفة لمجموعة كبيرة من الجالية أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة أخرى من شباب وكبار الجالية كانت تتجول بحافلة من طابقين (أتوبيس مكشوف السطح) في شوارع مانهاتن بالإعلام والهتافات، إلى عرض إنجازات الرئيس السيسي في مختلف القطاعات عبر شاشة كبيرة موضوعة على عربة نقل .

من جانبه أكد رئيس جمعية الصداقة المصرية الأمريكية المهندس ناصر صابر عبدالعزيز حرص أبناء الجالية المصرية من مختلف الولايات، خاصة ولايتي نيويورك ونيوجيرسي على التواجد دائما لدعم ومساندة الدولة المصرية في كافة المحافل، معتبرا أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبحت مناسبة خاصة جدا لأبناء الجالية لأنها تمنح الفرصة للتعبير عن حبهم الجارف لوطنهم الأم، وتقديرهم لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس من أجل تغيير مصر للأفضل، مشددا على أن معظم المصريين في الخارج لا ينفصلون أبدا عن هموم وطنهم مهما بعدت المسافات، فمصر في قلب وعقل ووجدان كل مصري شريف .

وأوضح أن أبناء الجيل الثاني والثالث من شباب الحالية - أيضا - أصبح لهم مساهمات قوية وفاعلة في كافة الفعاليات، خاصة بعد أن لمسوا تغيرا كبيرا في تعامل الدولة مع هذا الملف وأصبحت هناك برامج وخطط واضحة لربطهم بالوطن الأم من خلال قنوات كثيرة، أبرزها منتدى شباب العالم الذي اصبح وجودهم فيه جزءا أساسيًا من أجندتهم .​