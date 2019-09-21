"حماة الوطن": جماعة الإخوان فشلت في زعزعة استقرار الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب "حماة الوطن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها تخوض حربا مشبوهة ضد الدولة المصرية، مسخرة كل إمكانياتها، عبر دول داعمة للإرهاب لترويج آلاف الشائعات لزعزعة الاستقرار ونشر اليأس والإحباط وسط جموع الشعب.

وأشار الهريدي، في بيان اليوم، إلى فشل كل محاولات أنصار الجماعة الإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم فيها كافة أشكال ضرب الثقة والحرب النفسية للمصريين ومحاولات التشكيك فى قياداتهم، لكنها أصبحت والعدم سواء بعد رفض المصريين لأكاذيبهم.

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وأكد رئيس الحزب أن الفشل يلاحق جماعة الإخوان الإرهابية فى كل دعواتها للخروج فى الشوارع والميادين لضرب الاستقرار واستهداف مقدرات الوطن وضرب النجاحات التي حققها الشعب المصري؛ بفضل قياداته الواعية.

وأكد الهريدي ضرورة توعية المواطن لتفادي وقوعه فريسة لتلك الشائعات، وعدم تصديق ما يتم تداوله من أخبار ومشاركتها إلا بعد التأكد من مصدرها، وألا يجعل مواقع التواصل الاجتماعي مصدر أخباره ومعلوماته؛ لما يبث عليها من أكاذيب مضللة، مطالبا جموع المصريين بالاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنقذ مصر وحافظ على النسيج الوطني، وحمى مصر من الفتنة الطائفية.

وأوضح رئيس الحزب أن حروب الشائعات والمؤامرات والأكاذيب لم تنته وأن قوى الشر تتبادل الأدوار وتغير الأقنعة بهدف واحد ثابت ومستمر لإسقاط وتدمير الدولة الوطنية المصرية تنفيذآ لأهداف وأحلام قوى الشر والكارهين لمصر.​