نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل جديدة في تحقيقات "فتاة العياط" ومصرع إرهابي بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية: مصرع إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالمطرية

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل إرهابي تابع لحركة "حسم"، يدعى عمرو أحمد أبو الحسن، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة المطرية.

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دفاع "فتاة العياط": الطب الشرعي أثبت وجود جلدها تحت أظافر القتيل

قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة أحمد"، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، إن النيابة العامة تسلمت التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد موكلتها تحت أظافر القتيل.

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السجن المشدد من 5 لـ 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث عنف العدوة"

قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 آخرين، والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة".

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تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وقتل شاب في بولاق لجلسة 18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين. ز" ، وقتله بشوارع بولاق الدكرور إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل.

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ضبط شخصين استوليا على مليون ونصف من مواطنين بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، في ضبط شخصين استوليا على مبالغ مالية تصل لمليون ونصف من بعض المواطنين بقصد توظيفها مقابل أرباح مالية.

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ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة مليار جنيه ونصف خلال أسبوع

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تضر بالاقتصاد الوطني، من خلال سلسلة من الحملات الأمنية على مدار أسبوع، إلى أن قيمة القضايا المضبوطة بتهمة التهرب الضريبي تصل لمليار جنيه ونصف.

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تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش" لـ12 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 12 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

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تفاصيل مقتل شخص على يد تاجر ماشية بأسيوط

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، في كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق، وضبط المتهم بارتكاب الجريمة بسبب تعثره في سداد ديونه.

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28 سبتمبر.. الحكم على 26 متهمًا في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحكم على 26 متهمًا في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" لجلسة 28 سبتمبر الجاري.

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سقوط عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة بالمرج

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة بالمرج.

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"الداخلية": ضبط 4 متهمين تعدوا على شاب بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتعدي على أحد الأشخاص بالمنوفية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

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قيمتها مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال يوم

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

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