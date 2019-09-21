"آر بي جي" و"قذائف".. ماذا وجد الأمن في وكر إرهابي المطرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل مصرع إرهابي تابع لحركة "حسم"، يدعى عمرو أحمد أبو الحسن، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في المطرية، بعد أن كشفوا وكرًا يتخذه في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، لتخزين الأسلحة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أنه حال مداهمة قوات الأمن لوكر الإرهابي، أطلق عليهم النيران، فتعامل الأمن معها، ما أسفر عن مصرعه، وإصابة اثنين من ضباط الأمن الوطني.

وبتفتيش الوكر عثر على عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها، وكميات كبيرة لذات الأسلحة، وكذا سلاح "آر بي جي"، وعدد من القذائف له، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.