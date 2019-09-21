الداخلية: مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل إرهابي تابع لحركة "حسم"، يدعى عمرو أحمد أبو الحسن، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة المطرية.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاد أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية في القاهرة، وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة به، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية.

وأوضحت الوزارة، أنه حال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاهها، فتعامل الأمن معها، ما أسفر عن مقتل الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن، وإصابة اثنين من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

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بتفتيش الوكر؛ عثر على عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها، وكميات كبيرة لذات الأسلحة، وكذلك سلاح "آر بي جي"، وعدد من القذائف له، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.

جاء ذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.