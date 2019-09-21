أخبار مصر | بـ4000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ4000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات للصناعات الغذائية بالسويس، براتب يصل لـ4000 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، عدد 1 مهندس كهربائي حاصل على بكالوريوس هندسة، وأن لا يعتدى سنه عن 30 عام، والراتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 4000 جنيه.

كما تطلب الشركة 10 فنيين إنتاج تشغيل، أعمارهم لا تتعدى الـ27 عاما، حديثي التخرج، بمرتب يبدأ من 1400 جنيه لـ2000 جنيه، بالإضافة إلى خمس سائقين كلارك، حاصلين على مؤهل متوسط.

وفي ذات الإتجاه، وفرت القوى العاملة، فرص عمل، بإحدى الشركات لإعادة تدوير البلاستيك، بقويسنا محافظة المنوفية، براتب يصل إلى 4500 جنيه شهريًا.

وتتضمنت الوظائف المطلوبة، 2 مراقبين جودة، وألا يتعدى سنهم عن الـ50 عام، براتب 3000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 10 عمال خط إنتاج براتب 2250 جنيه.

كما تطلب الشركة 8 عمال فني صيانة "ميكانيكا - كهرباء"، براتب 3000 جنيه، وعدد 2 عمال فني تغريز بولي إيثيلين، وذلك براتب يصل إلى 4000 جنيه، ولا بد أن يكون حاصلين على مؤهل متوسط صناعي.

كما توفر الشركة فرص عمل لـ4 عمال خدمات براتب 2250 جنيه، بالإضافة إلى 9 عمال مخازن بـ2500 جنيه.

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ومن الشروط العاملة للشركة العمل من برج العرب بالإسكندرية، وأن لا يزيد السن عن 40 عام، وراتب يصل لـ4500 جنيه.

ومن المزايا التي توفرها الشركة كالآتي، تأمين اجتماعي، وطبي، مكافآت وحوافز إنتاجية، وتوفير سكن لبعض المغتربين، ويتم تحديد الراتب النهائي وقت المقابلة وعلى حسب سنوات الخبرة.

وتطلب 10 مساعدين فني تبريد وتكييف حتى سن 25 عام، براتب 2500جنيه، وأن يكون حاصلين على مؤهل متوسط، للتواصل مع مدير الموارد البشرية الأستاذ مجدي سيد أحمد 01111155321.

ومن ناحية أخرى، تطلب القوى العاملة من خلال نشرتها القومية للتشغيل، 125 فرصة عمل بإحدى الشركات بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3500 جنيه.

كما تطلب الشركة، 80 عامل إنتاج، 10 عمال مخزن و20 عاملة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 10 عمال نظافة، براتب 2000 جنيه.

وتشمل الوظائف المطلوبة ايضا، عدد 5 محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، بشرط أن لا يتعدى سنهم الـ27 عام، براتب 3500 جنيه.

ومن المزايا التي توفرها الشركة وسيلة مواصلات ومن الشروط للتقدم للوظائف لا يتعدى سن المتقدم 35 عاما.