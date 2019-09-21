أخبار مصر | مصادر: صباحي يحرض أهالى بلطيم على التظاهر تضامنا مع الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: صباحي يحرض أهالى بلطيم على التظاهر تضامنا مع الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، أن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي وعضو الحركة المدنية، قد كلف المدعو أشرف المغازي عبد العال، أحد أنصاره بمحافظة كفر الشيخ، بدعوة أهالي مدينة بلطيم للتظاهر غدا تضامنا مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت المصادر، أن حمدين صباحي يسير على نفس النهج القديم، محاولا تنصيب نفسه بطلا شعبيا على حساب أهالي كفر الشيخ الشرفاء، متسائلا لماذا هذه الدعوات في مثل هذا التوقيت التى تتزامن مع الحملة الممنهجة ضد الدولة والجيش المصري، وتحريض عناصر الجماعة في الداخل والخارج على التظاهر، لإسقاط البلاد.

هذا ودشن عدد من النشطاء هاشتاج حمل عنوان: حمدين صباحي_انتهازي_ متأمر_ حليف الإخوان، مؤكدين على أن دعواته ما هي إلا مناصرة للجماعة الإرهابية.