أخبار مصر | "عمال مصر" يشيدون بدور القوات المسلحة والشرطة في محاربة قوى الشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر" يشيدون بدور القوات المسلحة والشرطة في محاربة قوى الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن تجديد العهد وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته ورافضا رفضا قاطعا لكل حملات التشكيك ضد سيادته.

ويؤكد النائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن عمال مصر في جميع مواقع العمل الإنتاجى والخدمى يدركون بحسهم الوطنى اهمية العمل والمشاركة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة، التى فتحت أفاقا جديدة للعمل وحققت الأمان الوظيفى، وأصبح الشعب يعيش مرحلة حديثة من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى التى كفلها الدستور ونصت عليها تعديلات القوانين والتشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية.

ويعظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل، فى محاربة قوى الشر التى تسعى للنيل من مقدرات الوطن ووقف عجلة التنمية والبناء.

ويوجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة ولجانها النقابية وعلى كافة الاتحادات العمالية المحلية بجميع المحافظات، بضرورة العمل على بث روح الانتماء للعمل الوطني وايجاد السبل لمواجهة الاشاعات الكاذبة والمغرضة والتى تسعى الى زعزعة الاستقرار والامن في البلاد.

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وفي ذات الإتجاه، عقد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته رئيسا للنقابة العامة لعمال النقل البرى، اجتماعا مع النقابة العامة للنقل بجمهورية كينيا برئاسة نيكولاس موبوجا، على هامش مشاركة الوفد النقابى المصرى في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية المنعقد بالعاصمة نيروبى.

واستعرض الاجتماع أوجه العلاقات العمالية في البلدين وأكد الطرفان ضرورة تفعيل نشاط اتحاد دول حوض النيل لعمال النقل البرى لكي يساهم بفاعلية في دعم الأنشطة التنموية لدول القارة من خلال تيسير حركة النقل والمواصلات بما يساهم في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي في مجال الاستثمار والتنمية وإقامة المشروعات المستدامة بدول حوض النيل.

ومن جهته، أكد الرئيس الكيني ايهورا كيناتا، على أهمية دور العمال الأفارقة لتحقيق التنمية الشاملة، بما يوفر الرفاهية ليس للعمال فقط وإنما لجميع الشعوب الإفريقية.

ودعا أعضاء المنظمات النقابية العمالية، بضرورة المشاركة في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي، وخاصة في اجتماعه مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي أطلق مبادرة إقامة المنطقة الإفريقية الحرة.

