أخبار مصر | العاملون بـ"النقل البحري" تجدد تضامنها مع الجيش والشرطة ضد أعداء الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بـ"النقل البحري" تجدد تضامنها مع الجيش والشرطة ضد أعداء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجلس ادارة النقابة العامة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية وكافة قطاعات النقل البحري، انحيازها التام للقوات المسلحة وجيش مصر العظيم، واعلنت تضامنها الكامل مع القيادة السياسية والجيش والشرطة، ضد اعداء الوطن، ورفض الدعوات المضللة التي اتخذت مواقع التواصل الاجتماعي منصة لبث سمومها واكاذيبها، لزعزعة الثقة في الدولة.

واشارت النقابة العامة في بيانها الي وعي عمال مصر بما يحاك من مؤمرات داخلية وخارجية تستهدف امن واستقرار الوطن.

وطالبت النقابة العامة كافة العاملين بقطاع النقل البحري بوأد الشائعات في مهدها، والتصدي لمحاولات زعزعة الثقة والاستقرار التي تحاول قوي الشر بثها باكاذيب مضللة لتعطيل مسيرة التنمية والاصلاح وبناء مصر الحديثة التي يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واكدت النقابة العامة في بيانها علي دعمها للرئيس السيسي وتجديد العهد والثقة معه ومع مؤسسات الدولة، مشيرة في بيانها الي ما تم انجازه من مشروعات تنموية واقتصادية ساهمت في تحسين وضع مصر الاقتصادي، واجبرت المؤسسات الدولية علي الاشادة بمصر واقتصادها.

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وشددت النقابة العامة علي لجانها النقابية بزيادة التواصل مع عمالها لبث الوعي بداخلهم للتصدي للشائعات ومحاولات الخبثاء واعداء الوطن النيل من وطنهم.

واكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى بأنها لن تترك أصحاب الأجندات الخارجية ان يتلاعبوا بمصير الشعب المصرى الذى عانى خلال المرحلة الماضية ويستعد الآن لجنى الثمار.

كما ادانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى، الدعوات المشبوهة للتظاهر وهدم استقرار الدولة المصرية بعد أن قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الشعب المصرى خطوات كبيرة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

