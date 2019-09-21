أخبار مصر | العاملون بـ"النقل البحري" تجدد تضامنها مع الجيش والشرطة ضد أعداء الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بـ"النقل البحري" تجدد تضامنها مع الجيش والشرطة ضد أعداء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واشارت النقابة العامة في بيانها الي وعي عمال مصر بما يحاك من مؤمرات داخلية وخارجية تستهدف امن واستقرار الوطن.
وطالبت النقابة العامة كافة العاملين بقطاع النقل البحري بوأد الشائعات في مهدها، والتصدي لمحاولات زعزعة الثقة والاستقرار التي تحاول قوي الشر بثها باكاذيب مضللة لتعطيل مسيرة التنمية والاصلاح وبناء مصر الحديثة التي يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واكدت النقابة العامة في بيانها علي دعمها للرئيس السيسي وتجديد العهد والثقة معه ومع مؤسسات الدولة، مشيرة في بيانها الي ما تم انجازه من مشروعات تنموية واقتصادية ساهمت في تحسين وضع مصر الاقتصادي، واجبرت المؤسسات الدولية علي الاشادة بمصر واقتصادها.
وشددت النقابة العامة علي لجانها النقابية بزيادة التواصل مع عمالها لبث الوعي بداخلهم للتصدي للشائعات ومحاولات الخبثاء واعداء الوطن النيل من وطنهم.
واكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى بأنها لن تترك أصحاب الأجندات الخارجية ان يتلاعبوا بمصير الشعب المصرى الذى عانى خلال المرحلة الماضية ويستعد الآن لجنى الثمار.
كما ادانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى، الدعوات المشبوهة للتظاهر وهدم استقرار الدولة المصرية بعد أن قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الشعب المصرى خطوات كبيرة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.