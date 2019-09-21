أخبار مصر | العاملون بالبترول: لم ولن ينال الإرهاب والمأجورين من قواتنا المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بالبترول: لم ولن ينال الإرهاب والمأجورين من قواتنا المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة السيد محمد جبران، تأييدها ودعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى مواجهة الارهاب وأعداء الوطن الذين يريدون النيل منه وزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد ومقدرات الدولة.

وقالت النقابة العامة فى بيان لها اليوم السبت، أنها ولجانها النقابية بجميع شركات قطاع البترول والعاملين بالقطاع، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية فى مواصلة الانجازات التى تحققت على مدار الخمس سنوات الماضية وشهد لها العالم أجمع، مؤكدة أن الشعب المصرى يثق فيما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة على المستوى المحلى والدولى وفى كافة المجالات من أجل الحفاظ على وطننا الغالى مصر.

وأشارت النقابة العامة للبترول، إلى أن هذه الهجمه الشرسة والممنهجه فى وقت تواصل فيه مصر بقواتها المسلحة وشرطتها وفى خلفهم شعب مصر العظيم حربها ضد الارهاب وبناء بلدهم، ماهى إلا استمرار للمؤامرات الخارجية ضد الوطن.

وتابعت: "لم ولن ينال الارهاب والمأجورين والخونة والمتآمرين من النيل من رموزنا الوطنية وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية".

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وفي ذات الإطار، استنكر هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفي الدولة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، وأعضاء مجلس إدارتها، وجميع لجانها النقابية بجميع محافظات الجمهورية، الحمله الممنهجة من بعض المأجورين والخونة ضد القوات المسلحة الباسلة المصرية وضد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتشدد النقابة العامة والتي تمثل أكثر من 800 ألف من العاملين بالمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة، على محاسبة هؤلاء الخونه المأجورين وتقديمهم للمحاكمة لما اقترفوه من سب وقذف وإهانة ضد من ضحوا ويضحوا بأرواحهم من اجل استقرار وأمن البلاد.

وجددت مجلس إدارة النقابة العامة تضامنها الكامل مع الرئيس وقواتنا المسلحة المصرية، متصديا بكل ما يملك من إمكانيات مستعينا بالله على محاربة هذه الفئة الضالة التي تحالفت مع قوى الشر من أجل الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعب المصري وما يقوم به رئيس الجمهورية من إصلاح اقتصادي وتنمية وإعادة بناء الدولة المصرية بما يتماشى مع حجم ومكانة مصر.

