أخبار مصر | وزراء الري والإنتاج الحربي والهجرة يشيدون بمبادرة "مهنتك مستقبلك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء الري والإنتاج الحربي والهجرة يشيدون بمبادرة "مهنتك مستقبلك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، بالجهود المبذولة من جانب وزارة القوى العاملة لإطلاق المرحلة الأولى من الوحدات المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب على المهن المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقدهم المرحلة الأولى من إعادة تجديد وتشغيل الوحدات التدريبية التي قامت بها وزارة القوى العاملة، والتي تتكون من 4 وحدات متنقلة تجوب 27 محافظة، وتبدأ بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية.

وأعربوا عن سعادتهم بتطوير هذه الوحدات بهذا الشكل الذي يليق بتطوير ملف التدريب المهني وتجديده، خاصًة في ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالشباب، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين.

كما أعربوا عن ثقتهم البالغة بأن وزارة القوى العاملة انطلقت من خلال دورها المنوط بها، وإيمانها التام بأن التدريب الجيد هو السبيل للتشغيل الأمثل، وفتح فرص عمل جديدة للشباب، والانطلاق نحو آفاق المستقبل ببدء الشباب اقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز بنسبة كبيرة على التدريب الجيد.

Advertisements

وأضافوا أن هذا بالفعل ما نفذته وزارة القوى العاملة عن طريق تدريب السيدات والشباب بالاستعانة بوحدات تدريب متنقلة ستجوب القرى والنجوع البعيدة والنائية، في إطار إطلاق مبادرة وزارة القوي العاملة "مهنتك مستقبلك"، لنقل الفكر التدريبي للمواطن في محل سكنه، الأمر الذي سيعود عليه بالنفع الكبير والانطلاق إلى مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة تقدم للمجتمع والدولة المصرية، برفع أسهم الاقتصاد وزيادة وريادة الإنتاج المصري.

وفي نفس الإطار، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى 27 وحدة لتغطية جميع محافظات مصر.

وأكد أن جميع العاملين بالتدريب المهني بالديوان والمديريات بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الهدف ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني من معدات حديثة وأداء رفيع المستوي ليكون لدينا متدرب علي مستوي عال.