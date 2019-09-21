أخبار مصر | وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان 4 مكاتب تموينية بعد تطويرها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان 4 مكاتب تموينية بعد تطويرها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 4مكاتب تموينية، بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمات مطورة تحظى على رضاء المواطنين وتساهم فى تقديم خدمات أفضل.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، أن أعمال تطوير المكاتب التموينية تأتى ضمن خطة الوزارة في تحويل العديد من المكاتب التموينية إلي مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوي الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.

ومن جانبه أشار محافظ الجيزة، إلى أن المكاتب التى تم إفتتاحها تقع بنطاق أحياء العمرانية وشمال الجيزة ومراكز أوسيم وكرداسه، لافتًا أن وزارة التموين قد قامت بتجهيز مراكز الخدمة المطورة بكافة التجهيزات، حيث تم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلي وإستراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين وذلك وفقا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على تزويدها بالعمالة المدربة مما سيساهم في سرعة إنهاء اجراءات المواطنين دون الحاجه إلى الإنتظار لفترات طويلة.

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على التعاون الكامل بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لرفع كفاءة المكاتب التموينية الحالية وتقديم مستوي أفضل من الخدمات الجماهرية للمواطنين وبجودة عالية للتيسير عليهم في الحصول علي الدعم.

وإستمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى شرح تفصيلي عن كيفية دورة العمل بمكتب الخدمة المتطور بالعمرانية وكفر حكيم بكرداسة، وذلك من العاملين بالمكتب، والذي أكدوا أن دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن لا تتعدى 30 دقيقة خلال تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أى خدمة تموينية.

رافق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال إفتتاح المكاتب التموينية المطورة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء تامر إبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وهشام كامل مدير مديرية التموين وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية ورؤساء أحياء العمرانية وشمال ومراكز اوسيم وكرداسة ورئيس الغرفة التجارية.