أخبار مصر | في عهد السيسي.. "القوى العاملة" تطلق 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. "القوى العاملة" تطلق 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم السبت، المرحلة الأولى من مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهني علي المهن المختلفة.

وتتكون المبادرة من 4 وحدات متنقلة لتجوب القرى والنجوع بـ27 محافظة، بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وبدأت المبادرة بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعهدت في عيد العمال الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون 2019 عاما للتدريب المهني، مشيرا إلي أنه يجري الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بالمديريات، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

وأضاف "سعفان" أن جميع العاملين بالتدريب المهني بالديوان والمديريات بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الهدف ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني من معدات حديثة وأداء رفيع المستوي ليكون لدينا متدرب علي مستوي عال.

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وأوضح، وزير القوى العاملة، أن هذه الوحدات تعتبر إحياءً لمنظومة أهملت منذ ما يقرب من 27 سنة حتى ترهلت، وتأتي عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كي نصل لكل راغب في التدريب في محل سكنه، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.

وقال الوزير أن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى 27 وحدة لتغطية جميع محافظات مصر.

وخلال الجولة التفقدية، أشاد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة القوى العاملة في تطوير وحدات التدريب المتنقلة التابعة لها.