مصر | بيان عاجل من الداخلية بشأن مداهمة وكر إرهابي لـ"حسم" بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الداخلية بشأن مداهمة وكر إرهابي لـ"حسم" بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية، إنه استكمالاً لجهود ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تنفيذ اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكراً لاختباءه وتخزين الأسلحة به، وذلك تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه حال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخوني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن وإصابة 2 من الضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

وبتفتيش الوكر عثر علي عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة، وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.