مصر | تفحم بالكامل.. احتراق مصنع على مساحة 850 مترا بكفر الجبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفحم بالكامل.. احتراق مصنع على مساحة 850 مترا بكفر الجبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن مصنع الغزل والنسيج الذي شب فيه الحريق بمنطقة كفر الجبل، مكون من طابق واحد وعلى مساحة 850 مترا، وأن النيران التهمت محتويات المصنع بالكامل، مما أسفر عن تفحمها، موضحة أن قوات الدفاع المدني حاصرت النيران في مساحة 200 متر، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وتابعت معاينة قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى أن الحريق نشب في مخزن خاص بالمصنع، ثم امتدت النيران إلى المصنع، مشيرة إلى أن الحريق كان نتجة حدوث ماس كهربائي.

كان نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب بمصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل، بنطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة، ونشوب حريق، بمصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل، بنطاق القسم.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وصحبتهم قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.