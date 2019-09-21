مصر | السجن 3 سنوات لمتهمين بتجارة الأسلحة والذخائر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لمتهمين بتجارة الأسلحة والذخائر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات طؤارى البساتين اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات، لتجار الأسلحة النارية بالجيزة، برئاسة المستشار البشير عبدالعال.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي المقدم مصطفى علاء الدين، مقدم بالإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، معلومات تفيد بقيام كل من "صابر.ع.ش"37 عام ميكانيكى و"سعيد.م.ش" 33 عام سائق بالإتجار فى الأسلحة النارية وأنهما يديران تجارة توزيع الأسلحة والذخائر النارية بمحيط منطقة الجيزة.

وأكدت التحريات السرية صحة ما جاء فى البلاغ المقدم، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم "مصطفى علاء الدين" بعد الحصول على إذن النيابة العامة وما ان أبصرو المكان المقصود الى ووجدو المتهمين يعرضون أسلحة نارية للبيع بمنطقة الجيزة وبمداهمتهم للمكان، قبضو عليهم وبحوزتهم 8 بنادق خرطوش غير مرخصة وذخائر وأعيرة نارية للأسلحة.

وبعرضهم على النيابة أقر المتهمين بحوزتهم للأسلحة المذكورة وانهم كانا يديرون تجارة بيع السلاح.وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكما واصلت الأدارة العامة لمكافحة الاسلحة النارية والذخائر بمديرية أمن القاهرة استهداف تجار اأسلحة النارية وحائزيها بدوائر ومراكز المحافظة. وأسفرت الجهود عن.

كان قد تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على تاجر أسلحة نارية وبحوزته 8 قطع أسلحة داخل منزله في إمبابة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة مفادها قيام "شريف.ا " 38 سنة، سائق ومقيم دائرة القسم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، متخذ من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطة بمسكنه وبحوزته كباس عيار 12 مم، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 17 طلقة من ذات العيار، 7 سلاح ابيض، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بحيازته الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر بقصد الإتجار.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.