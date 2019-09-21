مصر | بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الصف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الصف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، بحضور عددا من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

كانت وقعت خصومة ثأرية بين عائلتي أبو صلاح الملا بقرية صول دائرة مركز شرطة أطفيح، وعائلة أبو ربيع بقرية نزلة عليان دائرة مركز شرطة الصف، منذ عدة سنوات.

وعقدت جلسة الصلح بين العائلتين، بقرية الإقواز بمركز الصف، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور جمال شيحة عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، النائب عاصم الجمل، اللواء صبري الجمال، اللواء سعد الجمال، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، وعدد من ضباط المركز.

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وكثف رجال قطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تواجدهم بمداخل ومخارج، مكان جلسة الصلح، وكان كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بالتعامل بحزم مع كافة أشكال الخروج عن القانون.

وشهدت جلسة صلح بين عائلتي أبو صلاح الملا بقرية صول دائرة مركز شرطة أطفيح، وعائلة أبو ربيع بقرية نزلة عليان دائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك في ضيافة أعضاء مجلس النواب، وكبار رجال المركز، وعمد ومشايخ، ورجال الأعمال بالمركز.

وتم إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، بعد موافقة كل من الطرفين على شروط الطرف الأخر للتصالح، وانصرف كلا من الطرفين، من الجلسة في سلام، دون تعرض أي من الطرفين على الطرف الأخر.