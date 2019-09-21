مصر | النائب العام يكلف بالتحقيق في اتهام "مسعد أبو الخليج 365" بالعمالة لجهات خارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكلف بالتحقيق في اتهام "مسعد أبو الخليج 365" بالعمالة لجهات خارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتحقيق في البلاغ الذي يتهم فيه الناشط السيناوي مسعد أبو الخليج 365 بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والداخلية وقيادات الدولة.

وكان المحامي طارق محمود تقدم ببلاغ قيد تحت رقم 5672 لسنة 2019، ضد المشكو في حقه المتواجد حاليا في ايرلندا، اتهمه بوجود علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، وأنها إزدادت خلال الفترة السابقة، وأنه عقد اجتماعات دورية مع القيادات المتواجدة خارج مصر لجماعة الإخوان المسلمين، للتخطيط والتآمر ضد مصر، وأنه تلقى تعليمات من تلك القيادات للتحريض على مؤسسات الدولة واستهداف قياداتها ونشر اخبار كاذبة وتشويه سمعة مصر فى الخارج.

وأضاف أن السياسي أيمن نور، قد رتب لقاء جمع بين المشكو في حقه وضابط مخابرات تركى داخل مقر المخابرات التركية فى اسطنبول خلال الفترة السابقة واتفقوا على ان يقوم ابوالفجر بنشر فيديوهات مسجلة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يحرض فيها على مصر ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش المصرى ويستهدفها باخبار كاذبة جملة وتفصيلا لاثارة الفوضى والاضطرابات فى البلاد والاضرار بالمصالح العليا لها وتهديد الامن القومى المصرى وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد.

وأشار إلى ان ابوالفجر تسلم خلال هذا اللقاء 350 الف دولار من ضابط المخابرات التركي لبث فيديوهات متفق عليها والتى تم تسجيلها فى اسطنبول فى محاولة لخلق فوضى فى مصر.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ مسعد ابو الخليج 365، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، واخطار الانتربول الدولي لادارج اسم المقدم ضده البلاغ مسعد ابو الخليج 365 على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه اليه، واحالته الي محاكمة جنائية عاجلة.