مصر | استعجال تحريات المباحث حول متهمين بحوزتهما كيلو حشيش بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تحريات المباحث حول متهمين بحوزتهما كيلو حشيش بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة التبين الجزئية، استعجال تحريات المباحث حول سائق وعاطل لحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش، للوقوف على نشاط المتهمين.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بعرض المضبوطات على المعمل الجنائي لفحصها.

كشفت تحقيقات النيابة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط "سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب"، وآخر "عاطل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول".

Advertisements

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما نصت المادة 34 من قانون المخدرات أن يعاقب كلا من يتجار أ يشترى أو يبع فى المواد المخدرة وأن ينص عليه اقصى العقوبة وهى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكان ذلك بقصد الاتجار بها وتحقيق ارباح غير مشروعة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

اما المادة 33 من قانون المخدرات فى حالة تصدير المواد المخدرة أو جلبها على أن يعاقب المتهم بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو كل من أنتج المخدرات او صنع منها وكل ماسبق فى نطاق القصد بالاتجار.