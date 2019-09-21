مصر | من بينهم طفلين.. مصرع 3 أشخاص في حادث مروري بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بينهم طفلين.. مصرع 3 أشخاص في حادث مروري بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 3 أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلين، دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بنطاق مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين بنطاق المركز.

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وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية من المركزبرئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشاة القناطر، صحبة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ، وتبين أنه حال سير سيارة نقل بالطريق بنطاق المركز، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن مصرع عامل وطفلين، متأثرين بإصابتهم التي أودت بوفاتهم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفي بواسطة سيارات الإسعاف، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وأزال رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حطام الحادث، وتم سحب الكثافات المرورية بالطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان أمس الجمعة قد إنتشر رجال الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بطريق مصر إسكندرية الصحراي تزامنًا مع مباراة السوبر المصري، بالتنسيق مع إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، وشدد مدير المرور بالتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة اي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية.