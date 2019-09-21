مصر | حبس عاملين لحيازتهما 10 قطع أثرية بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاملين لحيازتهما 10 قطع أثرية بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاملين أحداهما يعمل سمكري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 10 قطع يشتبه في أثريتها منطقة حدائق الأهرام.



بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاملين أحدهم سمكري، لاحيازتهما 10 قطع أثرية بمنطقة حدائق الأهرام، بالإضافىة إلى وجود أسلحة نارية عبارة عن طبنجة عيار 9م وخزينة بداخلها 10 طلقات نارية من ذات العيار.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نفسه ونشاطه غير المشروع.



وبإعداد الأكمنة والإجراءات اللازمة، تم القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق في الواقعة.

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