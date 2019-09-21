مصر | حبس عاملين لحيازتهما 10 قطع أثرية بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاملين لحيازتهما 10 قطع أثرية بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاملين أحدهم سمكري، لاحيازتهما 10 قطع أثرية بمنطقة حدائق الأهرام، بالإضافىة إلى وجود أسلحة نارية عبارة عن طبنجة عيار 9م وخزينة بداخلها 10 طلقات نارية من ذات العيار.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نفسه ونشاطه غير المشروع.
وبإعداد الأكمنة والإجراءات اللازمة، تم القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق في الواقعة.
ويتضمن قانون حماية الآثار بعد تعديله العديد من العقوبات للأعمال غير المشروعة الخاصة بالآثار وهي:
1- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
2- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
3- وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية.