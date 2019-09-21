مصر | مقتل بائع في مشاجرة مع تجار فكاهة بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل بائع في مشاجرة مع تجار فكاهة بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة الزاوية الحمراء، وقوع مشاجرة دامية بأسلحة نارية وبيضاء بين تجار فاكهة وبائع بسبب الأسعار أدت إلى مقتل الأخير بطلق نارى أودى بحياته فى الحال.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هما 4 أشقاء ويعملون فى مجال تجارة الفاكهة وأنهم قاما بالشجار مع المجنى عليه بسبب الأسعار وتطورت المشاجرة إلى إطلاق النار فأدت إلى وفاته فى الحال، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

وفي سياق آخر، استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، سماع الشهود في محاكمة 4 أشقاء متهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بالزاوية الحمراء اليوم السبت.

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وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء لترويع جيرانهم بمنطقة الزاوية الحمراء، وتشاجروا مع المجني عليه الذي أصيب بطلق ناري أودى بحياته.

وفى عقوبة القتل فى التشاجر فقد نصت المادة 546 من قانون العقوبات على أنه إذا لم يمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة، فإذا كانت فى حالة الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات ولا يسأل المتشاجرون عن القتل ما لم يثبت وجود اتفاق سابق عليه أو يثبت اشتراكهم بالأعمال المؤدية إليه.

أما فى حالة من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسئولا وحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق على توجيه هذه الضربة لأن قتل المغدور أثناء مشاجرة قامت بين الطرفين تم من غير اتفاق سابق في القصد بين المشتركين فيها ليكون كل واحد من الفاعلين مسئولا عن الجرم الذي اقترفه ويكون من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة هو المسئول عن جرم القتل.