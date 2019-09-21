شكرا لقرائتكم خبر عن «الخرباوي»: «الإخوان» ليس لديهم مانع في التحالف مع الشيطان لتحقيق أهدافهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ثروت الخرباوى، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الجماعة ليس لديها مانع في التحالف مع الشيطان في سبيل تحقيق أهدافها.
وأضاف «الخرباوي»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الحرب التي تواجهها الدولة حاليا لا تستهدف نظاما أو حكومة ولكنها تستهدف تفتيت مصر إلى عدة إمارات، موضحا أن تنظيم الإخوان يعتبر الحرب خدعة، ويرون أنه إذا كانت الحرب تبيح لهم القتل فهي تبيح أيضا الخداع واختلاق القصص الوهمية وفبركة الفيديوهات وترويج الأكاذيب.
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