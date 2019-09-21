شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع» يعلن رفض الدعوات المشبوهة التي تستهدف الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب التجمع رفضه للدعوات المجهولة والمشبوهة التي تستهدف الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، والتمهيد لنشر الفوضى بالمجتمع في سبيل إسقاط الدولة الوطنية، تنفيذًا لمخطط القوى الاستعمارية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الحزب- في بيان اليوم- أن تلك الدعوات المشبوهة روجت لها المواقع والأبواق الإعلامية للإخوان في قطر وتركيا، مستهدفة الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، والتمهيد لنشر الفوضى بالمجتمع في سبيل إسقاط الدولة الوطنية، تنفيذًا لمخطط القوى الاستعمارية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد حزب التجمع على مواقفه السابقة المنحازة لوحدة وسلامة الدولة الوطنية وجيش مصر الوطني، في مواجهة قوى الثورة المضادة المتمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بالداخل والخارج.