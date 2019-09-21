«الداخلية»: الكشف عن وكر إرهابي في المطرية.. ومقتل قيادي بـ«حسم الإخوانية» 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، والعثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة و«آر بى جى» وعدد من القذائف، في الوكر الإرهابي لعمرو أحمد محمود أبوالحسن، أحد قيادات حسم، والذي قُتل بعد تبادل لإطلاق النار.

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