شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون في أمريكا يواصلون الاحتشاد والاحتفال أمام مقر السيسي بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل المئات من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتشاد لليوم الثاني على التوالي أمام مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك، استعدادا لمشاركته في أعمال الدورة الـ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ويحرص المصريون المحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي على توجيه التحية للرئيس، مؤكدين تأييدهم له، حيث يرفع المواطنون الأعلام المصرية وصور الرئيس ولافتات تأييد ودعم، كما يرددون الأغاني والأناشيد الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس السيسي. كان السيسي وصل إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية، خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة السيد الرئيس للعمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الأخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصادياً وتنموياً وأمنياً.

كما أوضح «راضي» أن الرئيس من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.