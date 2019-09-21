شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد تطوير طريق «بنها- المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مسؤولى الشركات العامة المسؤولة عن إنشاءات الكبارى بنطاق محافظة القليوبية، بضرورة دفع الأعمال والتنسيق مع الجهاز التنفيذى لسرعة الانتهاء من أعمال الكبارى الجارى إنشاؤها على طريق بنها المنصورة بمنطقة كفر شكر.

وشدد «الوزير» خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «بنها/ المنصورة» بطول 73 كيلومترا، وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق «أسنيت- كفر شكر- صهرجت- بشلا- طنامل» بتكلفة إجمالية 1.317 مليار جنيه.

وقال إن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة، يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالى وإنشاء طبقات رصف جديدة، وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

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وأوضح المحافظ أن الكبارى الجديدة تضع حلا جذريا للمشاكل المرورية على الطريق خاصة أمام التجمعات السكانية، لافتا إلى أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره، كما تساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوى.

وتفقدا أعمال الرصف التى تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول الطريق والتى تنفذ بطريقة مرحلية حتى لا يتم تعطيل الطريق حيث يتم فتح حارة أمام مرور السيارات والعمل فى الحارة الأخرى، وتم تنفيذ أكثر من 80% من أعمال الرصف بنطاق المحافظة، والتى تشتمل على رفع كفاءة الطريق بعرض 9 أمتار وبعدد حارتين مروريتين بكل اتجاه وتبلغ قيمة المشروع 51.8 مليون جنيه.

كما تفقدا كوبرى أسنيت، الذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة 198 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ لـ36% من إجمالى الأعمال ويكون المشروع من محورين الأول اتجاه المنصورة بطول 912 مترا و2 حارة مرورية ويشمل 8 محاور، والثانى اتجاه بنها، بطول 750 مترا وحارة مرورية ويشمل 6 محاور، وتابع أعمال إنشاء كوبرى كفر شكر العلوى، والذى تنفذه الشركة الوطنية للتشييد، بتكلفة إجمالية 224 مليون جنيه، حيث تم البدء فى أعمال الإنشاء 25 فبراير 2018، ومن المقرر الانتهاء منه 31 أكتوبر المقبل، بطول 1650 مترا بعرض 10 أمتار.

وتفقدا الأعمال الإنشائية الجارية لكوبرى بشلا بميت غمر بالدقهلية، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 188 مليون جنيه بطول 540 مترا، والأعمال الإنشائية لكوبرى طنامل بأجا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 189 مليون جنيه بطول 540 مترا.

وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، وتعمل على فتح سبل جديدة لتيسير حركة النقل وتسهيل حركة التجارة بين المدن، بما يساعد على مزيد من فرص الاستثمار.