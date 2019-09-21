الخليج 365: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها خطة جماعة الإخوان الإرهابية للعودة للمشهد على حساب المصلحة الوطنية لمصر. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. كذب.. تضليل.. وزراعة الشك كذب.. تضليل.. وزراعة الشك قنوات تركيا الإخوانية تعلن مقتل شاب فى مظاهرات وهمية.. و«أبوليلة»: أنا حى أرزق يا كذابين.. وتدوينات عن آخر تؤكد وفاته فى 2013 الجزيرة تزيف الحقائق.. شاب مصرى يكشف أكاذيب القناة القطرية وادعاءاتها.. و«الأناضول» تنشر صور تعود لـ2017 باعتبارها تظاهرات فى التحرير الجزيرة تزيف الحقائق.. شاب مصرى يكشف أكاذيب القناة القطرية وادعاءاتها.. و«الأناضول» تنشر صور تعود لـ2017 باعتبارها تظاهرات فى التحرير شوارع «مانهاتن» تتزين بأعلام مصر.. وهتافات الجالية تهز نيويورك القضية الفلسطينية على رأس أولويات الرئيس القضية الفلسطينية على رأس أولويات الرئيس انطلاق ماراثون بداية العام الدراسى الجديد.. بدء الدراسة فى 12 محافظة أمس.. 23 مليون طالب وطالبة ينتظمون فى المدارس اليوم.. و11 ألف معهد أزهرى تستقبل الطلاب Advertisements «التسجيل الميدانى» لدمج مواطنى بورسعيد بـ«التأمين الشامل» «التسجيل الميدانى» لدمج مواطنى بورسعيد بـ«التأمين الشامل» السبكى: تسجيل 50 ألف مواطن بـ«الخيم المتنقلة».. والانتهاء من خطط تجهيز مستشفيات 5 محافظات لتشغيلها تجريبيا بنهاية 2020 رئيس محكمة استئناف القاهرة: العدالة الناجزة هدفنا الأول والأخير رئيس محكمة استئناف القاهرة: العدالة الناجزة هدفنا الأول والأخير المحامى الشهير محمد حمودة لـ«الخليج 365»: الصمت أمام «المهاترات» خيانة للوطن مينا مسعود لـ«الخليج 365»: فخور بمستوى مهرجان الجونة ونفسى أشتغل مع عادل إمام مينا مسعود لـ«الخليج 365»: فخور بمستوى مهرجان الجونة ونفسى أشتغل مع عادل إمام الأهلى.. سوبر.. احتفالية فى التتش ومكافآت استثنائية فى انتظار الأبطال شوارع نيويورك تتزين بأعلام مصر.. وهتافات الجالية تهز "مانهاتن": "السيسى رئيسى" شوارع نيويورك تتزين بأعلام مصر.. وهتافات الجالية تهز "مانهاتن": "السيسى رئيسى"



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