شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «النبي كان يتضايق من الشائعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي كان يتضايق من الشائعات، مشيرًا إلى الآية القرآنية القائلة «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون».

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم السبت: «ده بيقول للنبي، يعني النبي نفسه كان بيتضايق من الشائعات والكلام اللي مش مظبوط، ومكنش بيبقى مبسوط». وتابع: «النبي نفسه كان بيحس بأذى بالكلام اللي مش مظبوط، ما هو الراجل الجد ميحبش الكلام اللي مش جد».