شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يشكر وزير الأوقاف: أنتج رعيلًا ممتازًا من الدعاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا: «ألف تحية لك، تنتج رعيلا ممتازا من الدعاة، بعد الدورة التأهيلية الإعلامية التي قدمها لمجموعة منتقاة من الدعاة».

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وأشاد «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، بالشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامي، مشيرا إلى أن الأخير متمكن، وحافظ، ولَفَتَ الأنظار، وهذا بفضل الدورات التدريبية التي حصل عليها.

وتابع: «تم انتقاؤه من 80 داعية وعالما متميزا في وزارة الأوقاف لتولي إمامة مسجد السيدة زينب.. وزير الأوقاف بيعمل معمل تفريخ حقيقي، لإخراج علماء ودعاة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مدركين القضايا الوطنية بشكل كامل ووافر، وأهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية والقومية والأمن المجتمعي والبعد الاجتماعي، وهذا أساس تجديد الخطاب الديني».

وواصل: «التأهيل الإعلامي للدعاة هو اللغة الحقيقية التي ينتقل بها المنبر من مكان محدود داخل المسجد، إلى مكانه اللامحدود داخل الكون والعالم»، مستطردا: «مش أي حد يقدر يعمل التواصل الإعلامي مع الناس، عندنا علماء لا يُشق لهم غبار».