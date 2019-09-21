شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» و«روتاري كايرو نايل فالي» يفعّلان التعاون المشترك بتدريب طلاب بـ«إعلام حلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام نادي روتاري كايرو نايل فالي برئاسة هالة حمدي بدء تفعيل الـ«RCC» للتعاون المشترك لنادي روتاري كايرو نايل فالي مع «المصري اليوم» وجامعة حلوان. حيث بدأت «المصري اليوم» في 28/7/2019 دورات تدريبية في «السوشيال ميديا» وأساسيات الكتابة وصحافة فيديو ومونتاج لعدد ٦ طلاب من كلية الإعلام جامعة حلوان. وانتهت هده الدورات يوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩، حيث تم تسليم الشهادات للطلاب تفيد بحضورهم واجتيازهم الكورسات بنجاح. وشكر «نادي روتاري نايل فالي» «المصري اليوم» على التعاون المشترك. دورات تدريبية في السوشيال ميديا واساسيات الكتابة وصحافة فيديو ومونتاج لعدد ٦ طلاب من كلية الإعلام جامعه حلوان

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