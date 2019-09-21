شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هنا الزاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الممثل، أحمد فهمي، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، التي تعرضت لوعكة تسببت في دخولها المستشفى خلال شهر العسل.

Advertisements

وشارك «فهمي» منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، كتب فيه: «شكرا لكل الناس التي تسأل عن هنا، وعذرا لم أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي».

وتابع: «الموضوع إننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وستمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حال عدم وجود تحسن ستكون هناك جراحة».

وأضاف أحمد فهمي: «الموضوع سخيف ومفاجئ، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبوالهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سنغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبوالخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريون في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير».