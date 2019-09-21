شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في الحركات الإسلامية يكشف سر اجتماع أردوغان مع قيادات «الإرهابية» بإسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك عددًا من الاستحقاقات المرهونة بوقف أي دعوات للتظاهر من جانب الجماعات الإرهابية وتركيا وإيران.

وأضاف «فرغلي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «أول تلك الاستحقاقات هي إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، وعدم مساندة السودان، والتخلي عن النظام السوري ضد الجماعات الإرهابية، وتسهيل المد الإيراني داخل مصر، وعدم معارضة الجماعات الإرهابية في ليبيا».

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إلى وجود مشروع تركي إيراني للتمدد في المنطقة، في مواجهة مشروع التحالف العربي بزعامة مصر، لافتا إلى أن الاجتماع الأخير للإخوان في إسطنبول جاء بأمر من أردوغان، الرئيس التركي، حتى يبعث برسالة للعالم بعدم وجود شقاق داخلي بين صفوف الجماعة.