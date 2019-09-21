شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يكرمان نجل شهيد بأول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب أيمن نعيم، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم، السبت، نجل الشهيد جندى مقاتل أحمد على محمد، وكذلك بعض التلاميذ المتفوقين دراسياً بمعهد نور الأزهر النموذجى الخاص بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط، في أول يوم دراسى.

بدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، ثم كرم قائد المنطقة الجنوبية الطفل «محمد» بمرحلة رياض الأطفال، نجل الشهيد البطل «أحمد على محمد» والذي استشهد خلال عمليات «حق الشهيد» التي نفذتها القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء يوم 7 يناير 2016 ومنحه الهدايا المادية وحقيبة مدرسية وجميع الأدوات الدراسية، وتعهدت إدارة المعهد الأزهرى بتحمل جميع نفقات دراسة نجل الشهيد بالمعهد حتى بلوغه التسع سنوات.

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كما تم خلال الاحتفال تكريم العشرات من الأطفال والطلاب المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية وتم تسليم درع المنطقة الأزهرية لأسرة الشهيد «أحمد على محمد».

وأعلن محافظ أسيوط عن دعم الدولة بكافة مؤسساتها لأسر الشهداء ورعايتهم رعاية كاملة قائلا «مصر لا تنسى شهداءها»، مشيرا إلى الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد في ظل قيادة الزعيم والرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قائد حركة التنمية، لافتا إلى تبنى الدولة للنهوض بالتعليم وتخريج جيل جديد قادر على تحقيق التنمية المستدامة.

محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يكرمان نجل شهيد بأول يوم دراسي

ووجه قائد المنطقة الجنوبية العسكرية التحية والتقدير لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لأمنه وسلامة أراضيه ناقلا تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لجميع الحضور، مؤكدا على دور القوات المسلحة في حماية الوطن والدفاع عنه وتحقيق التنمية في كافة المجالات ودعم المؤسسات التعليمية، فضلا عن تكريم أبناء الشهداء في مختلف المناسبات وتكريم المتفوقين من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية تشجيعاً لهم على التفوق والعطاء.

وفى نهاية الاحتفالية تم تقديم درع المنطقة الأزهرية لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وللوزير المحافظ، تقديرا لجهودهم في دعم العملية التعليمية والنهوض بها.