شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 8 من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال عقب تناولهم طعامًا فاسدًا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اليوم 8 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم 5 أطفال بمركز البلينا بحالة إعياء شديد وتسمم غذائى، عقب تناولهم وجبة طعام منزلى «أرز ولحمة وبامية»، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزى لإسعافهم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول كل من: «أبوالسعود. ف. م»، «74 سنة – بالمعاش»، ونجليه «م. أ» «32 سنة- دكتور»، و«ع. أ»، «44 سنة – محامٍ»، وأطفالهما الخمسة ويقيمون بقرية «زرابي برخيل» بدائرة المركز، مصابين بآلام في البطن وقيء مستمر ادعاء تناول طعام فاسد، وتم حجزهم بالمستشفى.

انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وبسؤال المصابين الثانى والثالث قررا حدوث إصابتهم جميعاً عقب تناولهم وجبة طعام منزلي «أرز ولحمة وبامية» بمنزل والدهما المصاب الأول، وتم نقلهم إلى المستشفى وإسعافهم، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.