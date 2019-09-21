شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: استقبال 4 أفواج سياحية ضمت 162 سائحًا من جنسيات مختلفة لزيارة آثار المحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إن المحافظة استقبلت اليوم 4 أفواج سياحية ضمت 162 سائحًا من جنسيات مختلفة، قاموا بجولة داخل المحافظة لزيارة متحف سوهاج القومى بمدينة سوهاج، وزيارة منطقة «أبيدوس» الأثرية بدائرة مركز البلينا.

وأكد محافظ سوهاج- في تصريحات له اليوم- أنه وجه بتوفير كل سبل الراحة والأمان للسائحين الأجانب، والعمل على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بالمحافظة، لجذب المزيد من الأفواج السياحية والارتقاء بالمنظومة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بالمحافظة، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتحف سوهاج القومي في منتصف أغسطس من العام الماضي، لافتاً إلى أنه كلف رئيس مركز ومدينة البلينا باستقبال الأفواج السياحية بمرسى مدينة البلينا، حيث تم تقديم الورود للسائحين ترحيباً بهم.

أفواج سياحية تزور محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن الفوجين السياحيين الأول والثانى ضماً 68 سائحاً من جنسيات مختلفة، وضم الفوجان الثالث والرابع 94 سائحا ألمانيا، وقام السائحون بجولة حرة داخل مدينة سوهاج، وزيارة متحف سوهاج القومى، وزيارة آثار المنطقة الأثرية بأبيدوس، وعبروا عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا، وزيارة معبدالملك سيتى الأول، لافتاً إلى أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، ومديرية أمن سوهاج، وشرطة السياحة والآثار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الأفواج السياحية بمرسى البلينا السياحى.