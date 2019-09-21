دفاع "فتاة العياط": الطب الشرعي أثبت وجود جلدها تحت أظافر القتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة أحمد"، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، إن النيابة العامة تسلمت التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد موكلتها تحت أظافر القتيل، وخلو أظافر موكلتها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.

وأشارت "المقدم"، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن التقرير أثبت أيضا تطابق الدماء الموجودة على السكين بالمجني عليه، موضحة أن الطب الشرعي أكد عذرية موكلتها في تقريره.

كانت المحكمة قررت يوم 28 أغسطس الماضي، باستمرار حبس الفتاة لمدة 30 يوما، بعد أن جرى إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، وقدمت النيابة استئنافا على الحكم، وقبلته المحكمة وأصدرت قرارا بحبسها لمدة 30 يوما.