السجن المشدد من 5 لـ 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث عنف العدوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 آخرين، والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة".

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد، ووائل شعبان، وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.