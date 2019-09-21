اتحاد العمال: الشعب يعيش مرحلة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرفض القاطع لكل حملات التشكيك التي تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك انطلاقا من حرص اتحاد نقابات عمال مصر على مواصلة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للشعب المصري وفي القلب منهم العمال، ومن أجل غد مشرق لدولة فتية تتمتع بمقومات اقتصادية قوية.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - في بيان أصدره اليوم السبت- على تقديره وتعظيمه لدور القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل في محاربة قوى الشر التي تسعى للنيل من مقدرات الوطن ووقف عجلة التنمية والبناء.

ووجه الاتحاد، نقاباته العامة ولجانها النقابية وجميع الاتحادات العمالية المحلية بجميع المحافظات، بضرورة العمل على بث روح الانتماء للعمل الوطني وإيجاد السبل لمواجهة الشائعات المغرضة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد.

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وأكد أن العمال - جنود الإنتاج وقلب مصر النابض - سيظلون دائما على عهدهم يعملون وينتجون لرفعة الإنتاج والارتقاء بمنظومة العمل من أجل مصرنا الحبيبة.

وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر النائب محمد وهب الله إن العمال - في جميع مواقع العمل الإنتاجي والخدمي - يدركون بحسهم الوطني أهمية العمل والمشاركة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة التي فتحت آفاقا جديدة للعمل وحققت الأمان الوظيفي، وأصبح الشعب يعيش مرحلة حديثة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، التي كفلها الدستور ونصت عليها تعديلات القوانين والتشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية.

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