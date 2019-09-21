وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

تفقد وزير النقل، اليوم السبت، أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 مترًا.

وقالت الوزارة في بيان، إن المشروع يشمل إنشاء كوبرى علوي، أعلى فم البحر الصغير، متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 مترًا طولي باتجاه طريق "المنصورة – دمياط" بعرض 12 مترًا، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا.

وأوضح البيان، أن المشروع يهدف إلى إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق.

يقع الكوبري على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، حيث تقوم الشركة المنفذه بإزدواج طريق طلخا /المنصورة بطول 8 كم ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020، وانتهاء إزدواج طريق طلخا /المنصورة نهاية الشهر المقبل.​