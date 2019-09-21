أخبار مصر | "أبو بكر" ينشر صورة مع السيسي بنيويورك: من 5 سنوات وأنا خلفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو بكر" ينشر صورة مع السيسي بنيويورك: من 5 سنوات وأنا خلفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المحامي الدولي خالد أبو بكر، صورة تجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من نيويورك.

وعلق "أبو بكر"، عليها في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، قائلاً: هذه الصوره من خمس سنوات في مقر الأمم المتحدة، واليوم أنا في نفس المكان خلف نفس الرجل اللي أنا مؤمن بصدقه ووطنيته.

وأضاف المحامي الدولي: "أقف جنب بلدك ولو ' بكلمه ' وقول للعالم المصريين لن يسمحوا بأن تضيع جهودهم في بناء بلدهم".

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